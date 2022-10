Παλαιστινιακά εδάφη: Δύο έφηβοι σκοτώθηκαν από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στην Τζενίν

Με αφορμή αυτά τα βίαια συμβάντα στη Δυτική Όχθη η Παλαιστινιακή Αρχή του προέδρου Μαχμούντ Αμπάς ζήτησε από τις ΗΠΑ «να εντείνουν τις πιέσεις στο Ισραήλ ώστε να σταματήσει τον ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον του παλαιστινιακού λαού».

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις «θα οδηγήσουν σε έκρηξη, σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή, κάτι που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για όλους μας», προειδοποίησε ο Νάμπιλ Αμπού Ρουντέινα, ο εκπρόσωπος του προέδρου Αμπάς, σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν «από σφαίρες που έριξαν οι κατοχικές δυνάμεις (σ.σ. του Ισραήλ) στην Τζενίν», στη βόρεια Δυτική Όχθη. Οι νεκροί είναι ο Άχμαντ Νταράγμεχ, 16 ετών και ο Μαχμούντ αλ Σούς, 18 ετών.

Ο Ισλαμικός Τζιχάντ, η παλαιστινιακή οργάνωση που εδρεύει στη Λωρίδα της Γάζας, παρουσίασε τους δύο εφήβους ως «μάρτυρές του». Το άλλο ισλαμικό παλαιστινιακό κίνημα, η Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, χαιρέτισε την «αντίσταση στη Δυτική Όχθη».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πραγματοποίησε μια επιχείρηση στην Τζενίν για να συλλάβει έναν 25χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος φέρεται ότι είναι μέλος του Ισλαμικού Τζιχάντ και ότι πυροβόλησε εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών. «Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, δεκάδες Παλαιστίνιοι εκτόξευαν εκρηκτικούς μηχανισμούς και βόμβες μολότοφ εναντίον των Ισραηλινών στρατιωτών, οι οποίοι έγιναν επίσης στόχος πυρών. Οι στρατιώτες απάντησαν πυροβολώντας με αληθινές σφαίρες προς τους ύποπτους ενόπλους», σημειώνεται σε αυτήν την ανακοίνωση.

MoH: Israeli occupation forces have just #killed two Palestinians and #wounded 11 others in #Jenin . pic.twitter.com/pYtt8UNIlB

Τους τελευταίους μήνες, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει πολλές επιχειρήσεις στην Τζενίν και σε άλλους τομείς της Δυτικής Όχθης, αναζητώντας Παλαιστίνιους ακτιβιστές ή άτομα που, σύμφωνα με τον στρατό, εμπλέκονται σε επιθέσεις. Δεκάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, μαχητές αλλά και άμαχοι πολίτες.

Watch: Journalists take cover during an Israeli military raid in #Jenin in the occupied #WestBank, where two Palestinians have been shot dead, as Israeli troops carried out an arrest operation.https://t.co/xvtoTJeIuppic.twitter.com/Rp4IoKrYsW