Παλαιστίνιος νεκρός σε συγκρούσεις με δυνάμεις του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι στρατιώτες και παλαιστίνιοι ένοπλοι αντάλλαξαν πυρά αφού έφθασε δύναμη των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων για να προχωρήσει στην κατεδάφιση. Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε πως θα κατεδάφιζε όροφο του κτιρίου όπου ζούσε ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης.

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι πέταξαν πέτρες και κοκτέιλ μολότοφ εναντίον των στρατιωτών, οι οποίοι αντέδρασαν κάνοντας χρήση «εξοπλισμού αντιμετώπισης ταραχών» και «πυροβόλησαν ένοπλο όταν τον εντόπισαν», σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, που δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε ότι υπήρξε θάνατος.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν.

Οι αρχές του Ισραήλ διατείνονται ότι οι κατεδαφίσεις των σπιτιών δραστών επιθέσεων αποτρέπουν μελλοντικές. Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταδικάζουν την πρακτική αυτή, που χαρακτηρίζουν συλλογική τιμωρία, καθώς στα σπίτια αυτά ζουν συγγενείς των φερόμενων ως δραστών και άλλοι.

Urgent| Sources to "Quds": "Fire shooting targeted the occupation forces stationed in the house of the prisoner Mahmoud Jaradat in Silat Al-Harithiya in Jenin." pic.twitter.com/Z6mcaFSLqj