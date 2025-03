Πάμελα Μπαχ: Αυτοκτόνησε η πρώην σύζυγος του Ντέιβιντ Χάσελχοφ - Real.gr

Η πρώην σύζυγος του Nτέιβιντ Χάσελχοφ και ηθοποιός, Πάμελα Μπαχ- Χάσελχοφ αυτοκτόνησε σε ηλικία 62 ετών.

Η Πάμελα Μπαχ, πρώην σύζυγος του Ντέιβιντ Χάσελχοφ και μητέρα των παιδιών τους, φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα.

Όπως αναφέρει το TMZ, η οικογένειά της ανησύχησε καθώς δεν είχε επικοινωνήσει μαζί τους και αποφάσισε να την επισκεφτεί για να ελέγξει αν είναι καλά. Το βράδυ της Τετάρτης (5/3), λίγο μετά τις 10, κλήθηκαν διασώστες στο σπίτι της Μπαχ, μετά από αναφορά για μία γυναίκα που βρέθηκε αναίσθητη.

Η 62χρονη ηθοποιός διαπιστώθηκε νεκρή στον τόπο του συμβάντος έχοντας σημάδι αυτοτραυματισμού στο κεφάλι, χωρίς να εντοπιστεί σημείωμα αυτοκτονίας, σύμφωνα με τις Αρχές.

BREAKING: Pamela Bach, ‘Baywatch’ actress and David Hasselhoff’s ex wife, dead at 62https://t.co/GDlrGMltuN

— Fox News (@FoxNews) March 6, 2025