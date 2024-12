Παναγία των Παρισίων: Ανοίγει και πάλι σήμερα πέντε χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά - Τελετή παρουσία Τραμπ, Ζελένσκι

Ο Μακρόν, ο οποίος έχει εξασθενήσει από τη βαθιά πολιτική κρίση που διέρχεται η χώρα, θα έχει μια ευκαιρία να ξεχάσει αυτά τα προβλήματα όταν καλωσορίσει τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον πρίγκιπα της Βρετανίας Ουίλιαμ και δεκάδες αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, περιλαμβανομένου του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην τελετή για την επαναλειτουργία του ναού που πρόκειται να αρχίσει γύρω στις 7 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας).

Αργά χθες, Παρασκευή, το βράδυ, από το γραφείο του Μακρόν και την Αρχιεπισκοπή του Παρισιού ανακοινώθηκε ότι, εξαιτίας των σφοδρών ανέμων, οι τελετές θα πραγματοποιηθούν όλες στο εσωτερικό του ναού. Ο Μακρόν είχε αρχικά προγραμματίσει να εκφωνήσει μια ομιλία έξω απ' αυτόν.

«Φοβάμαι πως θα καταρρεύσω όταν μπω επειδή θα είναι πολύ συγκινητικό», λέει η Σεσιλιά Ντε Βαργκάς, μέλος της χορωδίας που πρόκειται να πάρει μέρος στην τελετή για την επαναλειτουργία του ναού.

«Παρά το φρικτό που συνέβη, υπάρχει μια θετική πλευρά, όταν βλέπεις πώς όλος ο λαός, όλος ο γαλλικός λαός ανοικοδόμησε τον καθεδρικό ναό με τέτοια ταχύτητα».

«Πολλοί μου έλεγαν, 'δώστε μας πίσω τον καθεδρικό ναό όπως ήταν'. Αλλά θα είναι πολύ πιο όμορφος, υποσχέθηκε εξάλλου μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο καθολικός αρχιεπίσκοπος Παρισίων Λοράν Ούλριχ.

- Ο αποκατεστημένος ναός ανοίγει για τους επισκέπτες -

Χιλιάδες ειδικοί τεχνίτες, από ξυλουργούς και λιθοξόους μέχρι καλλιτέχνες των βιτρώ, εργάζονταν διαρκώς τα πέντε τελευταία χρόνια, χρησιμοποιώντας παλαιές μεθόδους για να αποκαταστήσουν, να επισκευάσουν ή να αντικαταστήσουν ό,τι είχε καταστραφεί ή υποστεί ζημιές.

«Η Νοτρ-Νταμ είναι κάτι περισσότερο από ένα παρισινό ή γαλλικό μνημείο. Είναι επίσης ένα παγκόσμιο μνημείο», λέει ο ιστορικός Νταμιάν Μπερν.

«Είναι ένα ορόσημο, ένα έμβλημα, ένα σημείο αναφοράς που καθησυχάζει σ' ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο όπου τα πάντα εξελίσσονται διαρκώς», λέει ο Μπερν, μέλος του επιστημονικού συμβουλίου για την αποκατάσταση της Νοτρ-Νταμ.

Ο θεμέλιος λίθος του καθεδρικού ναού τέθηκε το 1163 και η οικοδόμησή του συνεχίσθηκε τον επόμενο αιώνα, ενώ αποκαταστάθηκε και του έγιναν προσθήκες το 17ο και το 18ο αιώνα.

Ο Βίκτωρ Ουγκό βοήθησε να γίνει ο καθεδρικός ναός ένα σύμβολο τόσο του Παρισιού όσο και της Γαλλίας, όταν τον χρησιμοποίησε το 1831 ως σκηνικό για το μυθιστόρημά του «Η Παναγία των Παρισίων». Ο Κουασιμόδος, ο κεντρικός χαρακτήρας του μυθιστορήματος, έχει αποδοθεί σε ταινίες του Χόλιγουντ, μια ταινία κινουμένων σχεδίων του Ντίσνεϊ και σε μιούζικαλ.

Drone video from last week showed the rebuilt spire of the Notre Dame cathedral ahead of the iconic Paris building's grand re-opening after a fire five years ago. pic.twitter.com/1BI2JH818l