Παναμάς: Ο πρόεδρος Μουλίνο λέει πως οι ασκήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν απειλούν τη Βενεζουέλα - Real.gr

Παναμάς: Ο πρόεδρος Μουλίνο λέει πως οι ασκήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δεν απειλούν τη Βενεζουέλα

01:30, 14/11/2025
Ο πρόεδρος του Παναμά, Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, τόνισε σήμερα ότι οι ασκήσεις αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη χώρα του δεν αποτελούν «εχθρική πράξη κατά της Βενεζουέλας».

Αμερικανικά στρατεύματα διεξήγαγαν φέτος ασκήσεις επιβίωσης και τακτικών μάχης στη ζούγκλα Νταριέν, στα σύνορα με την Κολομβία, και σε αστυνομική βάση στις ακτές της Καραϊβικής. Οι ασκήσεις διεξήχθησαν σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει ισχυρή στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών. Ωστόσο η κυβέρνηση της Βενεζουέλας θεωρεί πως πρόκειται για στρατηγική που αποσκοπεί στην ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

«Ο Παναμάς δεν εκχωρεί το έδαφός του για κανενός είδους εχθρική πράξη κατά της Βενεζουέλας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας στον κόσμο», τόνισε ο πρόεδρος Μουλίνο στην καθιερωμένη εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου.

Τον Απρίλιο, οι ΗΠΑ και ο Παναμάς υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας που επιτρέπει την ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων γύρω από τη Διώρυγα του Παναμά, κατόπιν πιέσεων του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία επιτρέπει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν αεροπορικές και ναυτικές βάσεις του Παναμά για διεξαγωγή «ασκήσεων» την επόμενη τριετία.

«Δεν υπάρχει κανενός είδους στρατιωτική παρουσία που να μην έχει εγκριθεί από τον Παναμά», διευκρίνισε ο πρόεδρος Χοσέ Ραούλ Μουλίνο.

