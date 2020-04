Παναμάς: Ένστολοι αστυνομικοί τραγούδησαν για να διασκεδάσουν τους πολίτες που βρίσκονται σε καραντίνα λόγω κορωνοϊού

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

Υπό τα βλέμματα των ενθουσιασμένων κατοίκων που βγήκαν στα μπαλκόνια μιας μεγάλης πολυκατοικίας στη συνοικία Σαν Φρανσίσκο, οι αστυνομικοί τραγούδησαν επί 20 λεπτά, ανάμεσά τους το "Amor y control" (Αγάπη και έλεγχος) και "Patria" (Πατρίδα) του Παναμέζου τραγουδιστή Ρουμπέν Μπλάντες αλλά και το "We are the champions" του βρετανικού συγκροτήματος Queen.