Πανεθνική απεργία στο Ισραήλ: Οι οικογένειες των ομήρων αντιδρούν στο σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της πόλης της Γάζας - Real.gr

Μια γενική απεργία σε εθνικό επίπεδο ξεκίνησε σήμερα, Κυριακή (17/8) η ημέρα στο Ισραήλ στις 6:29 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος), καθώς οι οικογένειες των ομήρων διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση της κυβέρνησης να επεκτείνει τον πόλεμο στη Γάζα με μια εκστρατεία για την κατάκτηση της πόλης της Γάζα, αντί να υπογράψει συμφωνία για την επιστροφή των αγαπημένων τους.

06:29 The Israeli flag with pictures of the hostages is now spread out in Hostages Square. Photo credit: Yair Palti pic.twitter.com/wWc1CRODfI — Bring Them Home Now (@bringhomenow) August 17, 2025

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι προετοιμάζεται για την προσέλευση σχεδόν ενός εκατομμυρίου ανθρώπων στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς και για τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων σε δραστηριότητες σε εκατοντάδες άλλα σημεία σε ολόκληρο το Ισραήλ.

Για να ξεκινήσει η ημέρα των διαμαρτυριών, ακτιβιστές έχουν τοποθετηθεί σε διασταυρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και θα μοιράζουν κίτρινες κορδέλες στους περαστικούς.

Οι κύριες εκδηλώσεις της ημέρας θα ξεκινήσουν στις 7 π.μ., όταν το Συμβούλιο του Οκτωβρίου θα κάνει μια δήλωση στον Τύπο από την αγορά Σαρόνα στο Τελ Αβίβ, απέναντι από το στρατιωτικό αρχηγείο Κίρια.

Στη συνέχεια, στις 9 π.μ., θα ανοίξει μια ειδική έκθεση φωτογραφίας στην Πλατεία Ομήρων, η οποία θα είναι ανοιχτή για το κοινό όλη την ημέρα, μέχρι τις 6 μ.μ.

Στην κεντρική σκηνή της Πλατείας των Ομήρων θα πραγματοποιηθούν επίσης ομιλίες από συγγενείς των ομήρων στις 10 π.μ., 12 μ.μ., 2 μ.μ. και 4 μ.μ.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με μια μαζική συγκέντρωση έξω από το στρατιωτικό αρχηγείο Κίτια στις 8 μ.μ.