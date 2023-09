«Πανηγυρισμοί» στην Τουρκία για την εμπλοκή Μενέντεζ σε σκάνδαλο διαφθοράς - Ανοίγει ο δρόμος για την πώληση των F-16 στην Άγκυρα;

Χαμόγελα στην Τουρκία

Σύμφωνα με το Al Monitor, στο άκουσμα της είδησης τα τουρκικά ΜΜΕ έσπευσαν να τονίσουν την αρνητική στάση του Μενέντεζ έναντι της Άγκυρας με το πρακτορείο Anadolu να τον κατηγορεί για στενούς δεσμούς «με τα ελληνικά και αρμενικά λόμπι».

Τα πανηγύρια στην Τουρκία δεν προκαλούν έκπληξη δεδομένης της υποστήριξης από τον Μενέντεζ της υπόθεσης των Αρμενίων, της σκληρής στάσης του γερουσιαστή έναντι του Αζερμπαϊτζάν στην κόντρα με την Αρμενία για το Ναγκόρνο Καραμπάχ, της υποστήριξής του προς την Ελλάδα και την Κύπρο στην κόντρα τους με την Τουρκία, αλλά και επειδή έχει μπλοκάρει την πώληση στην Άγκυρα F-16 αξίας 20 δις. δολαρίων και σχεδόν 80 κιτ εκσυγχρονισμού.

«Είμαι βέβαιος ότι το τουρκικό κατεστημένο θα χαρεί με την είδηση της παραπομπής του γερουσιαστή Μενέντεζ για δωροδοκίες από την Αίγυπτο», έγραψε στο Twitter ο καθηγητής του Brooklyn College Λουίς Φίσμαν την Παρασκευή. «Είναι ένας από τους πιο ένθερμους μεγάλους αντιπάλους της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον, που μπλοκάρει τις πωλήσεις των F-16. Αυτό θα διευκολύνει το έργο του Μπάιντεν».

I am sure the Turkish establishment will be pleased with the news of Senator Menendez's indictment for taking bribes from Egypt. He is one of Turkey's most avid major adversaries in Washington, blocking the F-16 sales. This will make Biden's work easier. https://t.co/t9nv4tX1O5