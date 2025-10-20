Πανικός σε πτήση της Air China: Εξερράγη μπαταρία λιθίου σε χειραποσκευή - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Αεροπλάνο της Air China με προορισμό τη Σεούλ έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαγκάη το Σάββατο, αφού μια μπαταρία λιθίου στις χειραποσκευές επιβάτη πήρε φωτιά και γέμισε καπνούς την καμπίνα.

Το περιστατικό συνέβη στην πτήση CA139, η οποία είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Χανγκζού Σιαοσάν στις 9:47 π.μ. τοπική ώρα με 160 επιβάτες και πλήρωμα με κατεύθυνση το Διεθνές Αεροδρόμιο Ιντσεόν της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με την AirChina, μία μπαταρία λιθίου σε χειραποσκευή επιβάτη που βρισκόταν στο ντουλάπι αποσκευών άρπαξε ξαφνικά φωτιά. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύτηκε από το NBC News δείχνει φλόγες και πυκνό καπνό να βγαίνουν από το ντουλάπι ενώ επιβάτες καλούν για βοήθεια. Δύο αεροσυνοδοί έτρεχαν στον διάδρομο κρατώντας πυροσβεστήρες, ενώ άλλοι φώναζαν στους ταξιδιώτες να παραμείνουν στις θέσεις τους.

Επιβάτης υποστήριξε ότι άκουσε μια δυνατή έκρηξη πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Fire breaks out in the overhead luggage bin on board Air China flight CA139 while flying between Hangzhou and Seoul. It is understood that the cause of the fire was a lithium battery in a passenger’s luggage spontaneously combusting. The cabin crew contained the fire and the… pic.twitter.com/IV5LEYxIy5 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 18, 2025

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σαγκάη γύρω στις 11 π.μ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και το αεροσκάφος δεν υπέστη δομικές ζημιές, ανέφερε η Air China.

Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η μπαταρία που εξερράγη πιθανόν ανήκε σε power bank.