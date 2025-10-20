Quantcast
Πανικός σε πτήση της Air China: Εξερράγη μπαταρία λιθίου σε χειραποσκευή - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Πανικός σε πτήση της Air China: Εξερράγη μπαταρία λιθίου σε χειραποσκευή – ΒΙΝΤΕΟ

09:16, 20/10/2025
Πανικός σε πτήση της Air China: Εξερράγη μπαταρία λιθίου σε χειραποσκευή – ΒΙΝΤΕΟ

Αεροπλάνο της Air China με προορισμό τη Σεούλ έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαγκάη το Σάββατο, αφού μια μπαταρία λιθίου στις χειραποσκευές επιβάτη πήρε φωτιά και γέμισε καπνούς την καμπίνα.

Το περιστατικό συνέβη στην πτήση CA139, η οποία είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Χανγκζού Σιαοσάν στις 9:47 π.μ. τοπική ώρα με 160 επιβάτες και πλήρωμα με κατεύθυνση το Διεθνές Αεροδρόμιο Ιντσεόν της Νότιας Κορέας.

Σύμφωνα με την AirChina, μία μπαταρία λιθίου σε χειραποσκευή επιβάτη που βρισκόταν στο ντουλάπι αποσκευών άρπαξε ξαφνικά φωτιά. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύτηκε από το NBC News δείχνει φλόγες και πυκνό καπνό να βγαίνουν από το ντουλάπι ενώ επιβάτες καλούν για βοήθεια. Δύο αεροσυνοδοί έτρεχαν στον διάδρομο κρατώντας πυροσβεστήρες, ενώ άλλοι φώναζαν στους ταξιδιώτες να παραμείνουν στις θέσεις τους.

Επιβάτης υποστήριξε ότι άκουσε μια δυνατή έκρηξη πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σαγκάη γύρω στις 11 π.μ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και το αεροσκάφος δεν υπέστη δομικές ζημιές, ανέφερε η Air China.

Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι η μπαταρία που εξερράγη πιθανόν ανήκε σε power bank.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved