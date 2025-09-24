Πανικός στη Μπανγκόκ: Δρόμος καταρρέει σε ώρα αιχμής - Σοκαριστικό βίντεο - Real.gr

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή της κατάρρευσης ενός κεντρικού δρόμου σε κατάσταση πλήρους κυκλοφορίας σε ώρα αιχμής.

Στο βιντεοληπτικό υλικό αποτυπώνεται η στιγμή που ένα μεγάλο κομμάτι οδοστρώματος υποχωρεί σε κεντρική λεωφόρο της Μπανγκόκ, την ώρα μάλιστα που η κυκλοφορία είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως αναφέρει η Daily Mail το σημείο είναι μπροστά από ένα νοσοκομείο και από την κατάρρευση δημιουργήθηκε ένας τεράστιος κρατήρας με βάθος πάνω από 80 μέτρα.

Στο βίντεο φαίνονται αυτοκίνητα να είναι σταματημένα σε ένα φανάρι πάνω στον δρόμο. Ξαφνικά το οδόστρωμα υποχωρεί με ένα όχημα να… ισορροπεί κυριολεκτικά μεταξύ ασφάλτου και χάους.

Η κατάρρευση του δρόμου, ενώ κολώνες ηλεκτροδότησης βγάζουν έντονες σπίθες καθώς χάνονται στην άβυσσο, αποκάλυψε έναν τεράστιο αγωγό που φαίνεται να έχει σπάσει καθώς τεράστιες ποσότητες νερού βγαίνουν από το άνοιγμά του.

Οι περαστικοί, μετά το αρχικό ξάφνιασμα, τραβιούνται προς τα πίσω προσπαθώντας να προφυλαχτούν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν αναφέρθηκαν απώλειες, αν και υπάρχουν πληροφορίες ότι τρία οχήματα υπέστησαν ζημιές.

Σύμφωνα με τον Επικεφαλής της Επιτροπής Διαχείρισης Καταστροφών, η κατάρρευση του δρόμου έγινε λόγω τις διαρροής στον αγωγό υδροδότησης που περνούσε κάτω από τον δρόμο.

Δείτε το βίντεο