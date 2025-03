Πανικός στη Ρώμη: Κτίριο ισοπεδώθηκε μετά από έκρηξη - ΕΙΚΟΝΕΣ & ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ζωντανός ανασύρθηκε ένας άνδρας από τα ερείπια.

Έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση διώροφης κατοικίας στη Via Pio Foa, στη διασταύρωση με τη Via Vitellia, στην περιοχή Monteverde της Ρώμης.

Στο ατύχημα, που πιθανότατα προκλήθηκε από διαρροή αερίου, ενεπλάκη ένας άνδρας που ανασύρθηκε ζωντανός από τα ερείπια από πυροσβέστες.

Παρόντες είναι αρκετές ομάδες πυροσβεστών και καραμπινιέρων, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA.

Roma: Crollo nel quartiere Monteverde dopo un’esplosione. Estratto vivo un 50enne di origini scozzesi con gravi ustioni. I Vigili del Fuoco tra le macerie per verificare che non ci siano altri dispersi. Si ipotizza una fuga di gas. #chilhavisto → https://t.co/C9r7jm8U7h pic.twitter.com/vlmZrl92zc

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Sant’Eugenio. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη τραύματα στα πόδια και εγκαύματα στο 70% του σώματός του. Είναι ένας 50χρονος σκωτσέζικης καταγωγής.

❌#Roma, esplosione e crollo intorno alle 9 di un’abitazione di due piani in zona Monteverde: i #vigilidelfuoco hanno estratto dalle macerie un uomo in vita. Prosegue la ricerca per escludere la presenza di altre persone coinvolte [#23marzo 10:00] pic.twitter.com/mCLS0gvzQF

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 23, 2025