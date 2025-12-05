Πανικός στη Βραζιλία – Airbus με 180 επιβάτες τυλίχθηκε στις φλόγες - Εκκενώθηκε άμεσα - Real.gr

Ένα σοβαρό περιστατικό συνέβη στη Βραζιλία όταν ένα αεροσκάφος Airbus A320, της LATAM και ενώ προετοιμαζόταν για απογείωση, τυλίχθηκε στις φλόγες. Πανικός επικράτησε μεταξύ των επιβατών.

Το αεροπλάνο βρισκόταν στον διάδρομο τροχοδρόμησης όταν η καμπίνα γέμισε ξαφνικά καπνό, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους επιβάτες, οι οποίοι είδαν φλόγες να βγαίνουν από τα παράθυρα κάτω από το φτερό και συνειδητοποίησαν αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι το περιστατικό προκλήθηκε από ένα μηχάνημα φόρτωσης αποσκευών, το οποίο προκάλεσε την πυρκαγιά που εξαπλώθηκε στο εξωτερικό του αεροσκάφους. Η καμπίνα γέμισε γρήγορα καπνό, οδηγώντας σε άμεση εκκένωση.

Το πλήρωμα αντέδρασε άμεσα, ξεκινώντας τη διαδικασία εκκένωσης και οδηγώντας όλους τους 180 επιβάτες και μέλη του πληρώματος σε ασφαλές μέρος.

Ευτυχώς, μέχρι στιγμής δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Το αεροδρόμιο διέκοψε προσωρινά τις λειτουργίες του για να διασφαλίσει την εκκένωση όλων και να αποτρέψει περαιτέρω κινδύνους.

