Quantcast
Πανικός στον αέρα: Χειραποσκευή πήρε φωτιά εν πτήσει - Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Πανικός στον αέρα: Χειραποσκευή πήρε φωτιά εν πτήσει – Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους – ΒΙΝΤΕΟ

20:39, 18/10/2025
Πανικός στον αέρα: Χειραποσκευή πήρε φωτιά εν πτήσει – Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους – ΒΙΝΤΕΟ

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε σε πτήση της Air China το Σάββατο (18/10), εξαιτίας πυρκαγιάς που «ξέσπασε» στη χειραποσκευή ενός επιβάτη, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της πτήσης από την ανατολική κινεζική πόλη Χανγκζού προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ίντσεον, κοντά στη Σεούλ της Νότιας Κορέας.

«Μία μπαταρία λιθίου αναφλέχθηκε στη χειραποσκευή ενός επιβάτη που ήταν αποθηκευμένη στο ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα της πτήσης CA139», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε μήνυμα στο κινεζικό κοινωνικό δίκτυο Weibo.

«Το πλήρωμα αντιμετώπισε αμέσως την κατάσταση σύμφωνα με το πρωτόκολλο και κανείς δεν τραυματίστηκε», τονίστηκε, με την εταιρεία να γνωστοποιεί ότι το αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Πουντόνγκ της Σαγκάης «για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της πτήσης».

 


 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Βελόπουλος: Η κυβέρνηση συνεχίζει να καλύπτει τις «γαλάζιες ακρίδες» που πήραν παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Βελόπουλος: Η κυβέρνηση συνεχίζει να καλύπτει τις «γαλάζιες ακρίδες» που πήραν παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

20:45 18/10
Πανικός στον αέρα: Χειραποσκευή πήρε φωτιά εν πτήσει - Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους - ΒΙΝΤΕΟ

Πανικός στον αέρα: Χειραποσκευή πήρε φωτιά εν πτήσει - Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους - ΒΙΝΤΕΟ

20:39 18/10
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός θυμίζει με κάθε δήλωση του τη γνωστή φράση: ‘αν δε μας βολεύει η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια’

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός θυμίζει με κάθε δήλωση του τη γνωστή φράση: ‘αν δε μας βολεύει η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια’

20:35 18/10
Γιώργος Κιμούλης: «Για να μπορέσεις να επιβιώσεις, χρειάζεσαι ταλέντο, τύχη και αντοχή στη χυδαιότητα των άλλων»

Γιώργος Κιμούλης: «Για να μπορέσεις να επιβιώσεις, χρειάζεσαι ταλέντο, τύχη και αντοχή στη χυδαιότητα των άλλων»

20:30 18/10
«No Kings»: Εκατομμύρια Αμερικανοί διαδηλώνουν κατά της κυβέρνησης Τραμπ - Εικόνες & βίντεο

«No Kings»: Εκατομμύρια Αμερικανοί διαδηλώνουν κατά της κυβέρνησης Τραμπ - Εικόνες & βίντεο

20:26 18/10
«Χάλκινη» η Γεωργιάδου στην Κωνσταντινούπολη

«Χάλκινη» η Γεωργιάδου στην Κωνσταντινούπολη

20:15 18/10
Βουγιουκλάκη – Κούρκουλος: Η ταινία που το κοινό γύρισε την πλάτη - Σπάνιο κλικ από τα γυρίσματα

Βουγιουκλάκη – Κούρκουλος: Η ταινία που το κοινό γύρισε την πλάτη - Σπάνιο κλικ από τα γυρίσματα

20:09 18/10
Taylor Swift: Δώρισε 100.000 δολάρια σε μικρή θαυμάστριά της που παλεύει με τον καρκίνο

Taylor Swift: Δώρισε 100.000 δολάρια σε μικρή θαυμάστριά της που παλεύει με τον καρκίνο

20:00 18/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved