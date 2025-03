Πανικός στον αέρα: Φωτιά ξέσπασε στην καμπίνα επιβατών αεροσκάφους - Real.gr

Μια αεροπορική πτήση της Hong Kong Airlines από την πόλη Χανγκτσόου της Κίνας αναγκάστηκε να εκτραπεί προς τη Φουτσόου, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στην καμπίνα των επιβατών.

Το Reuters αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η αιτία της πυρκαγιάς, ωστόσο τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα μαρτυρίες και δημοσιεύματα στα social media, αναφέρουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από ένα power bank.

Ongoing ! HongKong Airlines flight HX115 from Hangzhou (HGH) to Hong Kong (HKG) was diverted to Fuzhou, China due to a fire in the overhead luggage compartment in the cabin of the passenger plane during the flight on March 20.

The Airbus A320-232 aircraft (B-LPC) has now landed… pic.twitter.com/WQCQtmbCkM

— FL360aero (@fl360aero) March 20, 2025