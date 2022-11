Πανικός από σεισμό 6 Ρίχτερ στην Τουρκία: Τουλάχιστον 22 τραυματίες

«Έχουμε 22 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου ενός σε κρίσιμη κατάσταση», ανακοίνωσε ο τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότζα.

Σύμφωνα με την τουρκική Πολιτική Προστασία (AFAD), ο σεισμός είχε μέγεθος 5,9 βαθμών. Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν ισχύος 6,1 βαθμών, το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) από την πλευρά του υπολόγισε ότι είχε μέγεθος έξι βαθμών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στην επαρχία Ντουτζέ της Μαύρης Θάλασσας και ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, σύμφωνα με την AFAD. Έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη και στην πρωτεύουσα Άγκυρα.

Ο δήμαρχος της πόλης Ντουτζέ, ο Φαρούκ Εζλού, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN Türk πως πολλοί κάτοικοι πανικοβλήθηκαν.

Η Τουρκία βρίσκεται πάνω από αρκετές τεκτονικές πλάκες και η σεισμική δραστηριότητα στη χώρα είναι έντονη.

The intensity of the earthquake was reflected on the security camera in Bolu #Turkey #istanbul #ankara #deprem #Earthquake pic.twitter.com/QpC0meFUyi

Ένας από τους πιο ισχυρούς σεισμούς των τελευταίων ετών, τον Οκτώβριο του 2020 στη Σμύρνη (Ιζμίρ), στα τουρκικά παράλια στο Αιγαίο, στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 100 ανθρώπους.

Τον Ιανουάριο του 2000, σεισμός 6,8 βαθμών έπληξε την Ελαζίγ, στοιχίζοντας τη ζωή σε πάνω από 40 ανθρώπους.

Turkey Earthquake with magnitude 6.1 in Duzce. The earthquake was felt in many cities, especially in Istanbul and Ankara. #istanbul#ankara#deprempic.twitter.com/TiPvaGjDvM