Πανικός από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Αλβανία: Πάνω από 100 τραυματίες - Ζημιές σε κτίρια

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία από το υπουργείο Υγείας της Αλβανίας 105 άτομα τραυματίσθηκαν ελαφρά από τις δύο σεισμικές δονήσεις στην Αλβανία. Από αυτούς οι 74 μεταφέρθηκαν για περίθαλψη στα νοσοκομεία στα Τίρανα και το Δυρράχιο.

Ο υπουργός Άμυνας Ολτα Χάτσκακα, σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, ανακοίνωσε πως 7 κτίρια υπέστησαν ζημίες στα Τίρανα και το Δυρράχιο και περίπου 130 σπίτια έχουν ρωγμές και ζημιές σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας, στο Δυρράχιο, στο Φιέρι και στο Ελμπασάν.

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πως σε ορισμένα σχολεία υπάρχουν ρωγμές αλλά τα μαθήματα θα συνεχισθούν κανονικά την Δευτέρα

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μια ακτίνα τουλάχιστον 250 χλιομέτρων και ήταν "ο ισχυρότερος των τελευταίων 20-30 ετών στην Αλβανία", σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Στα σουπερμάρκετ, τα προϊόντα έπεσαν από τα ράφια και σκόρπισαν στο πάτωμα. Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι είδε σταθμευμένα αυτοκίνητα που είχαν υποστεί ζημιές, καθώς έπεσαν επάνω τους τούβλα από την πρόσοψη ενός κτιρίου.

Στο πανεπιστήμιο, ζημιές έχει υποστεί το κτίριο που στεγάζει το τμήμα Γεωλογίας.

Μέχρι αργά το απόγευμα, οι κάτοικοι των Τιράνων παρέμεναν στους δρόμους. "Φοβάμαι να επιστρέψω στο σπίτι μου γιατί μετά από έναν τόσο ισχυρό σεισμό μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλοι", είπε μια 50χρονη γυναίκα, η Ντρίτα Λότζα.

«Ήταν πολύ τρομακτικό! Όχι μόνο η γη έτρεμε, αλλά οι τοίχοι ακούγονταν σαν να «σπάνε» και κομμάτια τους έπεφταν στο πάτωμα. Άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Είμαστε ακόμη έξω. Είναι η πρώτη φορά που τρόμαξα τόσο πολύ στην ζωή μου από έναν σεισμό» έγραφε στο twitter ένας πολίτης.

The building of Magistrature school after #earthquake in #Albania maybe the strongest one in 30 years! pic.twitter.com/61a39ExkFR