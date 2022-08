Πανικός στη Βρετανία λόγω ξηρασίας – Αδειάζουν τα εμφιαλωμένα νερά από τα σούπερ μάρκετ

Την Παρασκευή κηρύχθηκε ξηρασία στη μισή Αγγλία, η πρώτη από το 2018, αν και αυτή τερματίστηκε γρήγορα από τη δυνατή βροχόπτωση. Παρά την απειλή για καταρρακτώδεις βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα, μεγάλο μέρος της νότιας Αγγλίας είναι απίθανο να δει σημαντικές βροχές μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Εάν δεν βρέξει τις επόμενες εβδομάδες, θα μπορούσε επίσης να απαγορευτεί σε εκατομμύρια πολίτες να πλένουν οχήματα, κτήρια και παράθυρα. Θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε συρρίκνωση της κατανάλωσης νερού για τα νοικοκυριά.

