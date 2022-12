Πανικός στην Αίγυπτο από κατάρρευση κερκίδας σε αγώνα μπάσκετ: 27 τραυματίες - BINTEO

Ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ δύο τοπικών ομάδων διακόπηκε, όπως ήταν φυσικό, με απόφαση της αιγυπτιακής ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης.

Seventy-two fans were injured in a collapse of a sports stadium in the 6th of October city, Cairo, during a basketball game between Al ahly and Al Ittihad Alexandria.#Egypt | #???#??????#???????pic.twitter.com/5XWrQl8hgM