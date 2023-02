Πανικός στην Τουρκία από τους δύο νέους σεισμούς - Στους 6 οι νεκροί - ΕΙΚΟΝΕΣ

Το CNN Türk μετέδωσε πλάνα στα οποία διακρινόταν σωστικό συνεργείο καθώς προσπαθούσε χρησιμοποιώντας σκάλα να μπει σε κτίριο όπου παγιδεύτηκε κόσμος. Εξήγησε πως ο σεισμός έγινε καθώς άνθρωποι είχαν μπει στα σπίτια τους, που υπέστησαν καταστροφές στον μεγάλο σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, για να βρουν κάποια από τα υπάρχοντά τους.

Κατά τον τούρκο υπουργό Υγείας Φαχρετίν Κότζα, άλλοι 294 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας του νέου σεισμού, οι 18 σοβαρά· διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στα Άδανα και στη Ντορτιόλ.

Ασθενείς απομακρύνθηκαν από ορισμένες δομές υγείας που παρέμεναν σε λειτουργία μετά τον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου επειδή ο νέος σεισμός προκάλεσε ρωγμές, έκανε γνωστό ο κ. Κότζα μέσω Twitter.

Στη Σαμαντάγ, όπου η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD) ανέφερε πως έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος στον χθεσινό σεισμό, κάτοικοι ανέφεραν πως κατέρρευσαν κι άλλα κτίρια, όμως οι περισσότεροι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μετά τον κύριο σεισμό. Βουνά συντριμμιών και πεταμένα έπιπλα γεμίζουν τους σκοτεινούς, άδειους δρόμους.

Μια κάτοικος είπε πως βρισκόταν μέσα σε σκηνή, σε πάρκο στο κέντρο της Αντιόχειας, όταν η γη άρχισε να τρέμει ξανά.

«Νόμιζα πως θα άνοιγε η γη κάτω από τα πόδια μου», δήλωσε χθες με τον εφτάχρονο γιο της στην αγκαλιά, χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν υποσχέθηκε νωρίτερα χθες κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία πως η Ουάσιγκτον θα της προσφέρει βοήθεια «για όσο χρειαστεί», καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σταδιακά τερματίζονταν και η προσοχή των αρχών μεταφέρεται στην στέγαση των σεισμοπαθών και την ανοικοδόμηση. Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η αμερικανική ανθρωπιστική βοήθεια που έχει προσφερθεί στην Τουρκία έφθασε τα 185 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της AFAD, που δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες, ο απολογισμός των θυμάτων του σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου έχει φθάσει τους 41.156 νεκρούς και εκφράζονται φόβοι πως θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο: 385.000 διαμερίσματα και κατοικίες καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές και πολλοί πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποσχέθηκε χθες ότι οι εργασίες για την οικοδόμηση περίπου 200.000 διαμερισμάτων σε 11 σεισμοπαθείς επαρχίες θα αρχίσουν τον επόμενο μήνα.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που επέζησαν είναι κάπου 356.000 έγκυες, οι οποίες χρειάζονται επειγόντως πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ανέφερε το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Πληθυσμό (UNFPA), αρμόδιο για θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας.

Ο αριθμός περιλαμβάνει 226.000 γυναίκες στην Τουρκία και άλλες 130.000 στη Συρία, περίπου 38.800 από τις οποίες αναμένεται να γεννήσουν τον επόμενο μήνα. Πολλές από αυτές βρίσκονται σε καταυλισμούς, εκτεθειμένες στο κρύο, ενώ δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν τροφή και καθαρό νερό.

Στη Συρία, χώρα ήδη αντιμέτωπη με τεράστιες καταστροφές εξαιτίας του πολέμου που ξέσπασε το 2011, οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, έφθασαν τους 4.525, σύμφωνα με δεδομένα των Ηνωμένων Εθνών. Η περιοχή ελέγχεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της από αντάρτες και τζιχαντιστές, που πολεμούν εναντίον του στρατού του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, κάτι που περιπλέκει τις επιχειρήσεις αρωγής.

