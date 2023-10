Πανικός στο αεροδρόμιο του Νταγκεστάν: Εισέβαλαν και έψαχναν Ισραηλινούς φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ» - 60 προσαγωγές, 9 αστυνομικοί τραυματίες

Δεκάδες άνδρες εισέβαλαν χθες Κυριακή και παρέμειναν για ώρες στο ταρμάκ και σε τερματικό σταθμό αεροδρομίου στη Μαχατσκαλά, την πρωτεύουσα της δημοκρατίας του Νταγκεστάν της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με πληθυσμό κατά πλειονότητα μουσουλμανικό, ψάχνοντας επιβάτες πτήσης από το Ισραήλ.

Βίντεο την αυθεντικότητα των οποίων δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αμέσως το Γαλλικό Πρακτορείο εικονίζουν εισβολείς να αποπειρώνται να κάνουν έλεγχο σε οχήματα, να ζητούν ταυτότητα επιβάτη, να ανοίγουν διά της βίας τις πόρτες τερματικού σταθμού, να προσεγγίζουν πεζή αεροσκάφος στον διάδρομο.

Έπειτα από επέμβαση των δυνάμεων επιβολής της τάξης, η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε ότι στις 22:20 (τοπική ώρα· στις 21:20 ώρα Ελλάδας) το αεροδρόμιο είχε πλέον «αδειάσει από τους πολίτες που παρεισέφρησαν χωρίς άδεια» στην εγκατάσταση.

Το υπουργείο Υγείας της ρωσικής δημοκρατίας του Καυκάσου έκανε λόγο για «τραυματίες», χωρίς να διευκρινίσει πόσοι είναι ή αν οι τραυματισμοί έγιναν κατά τη διάρκεια της εφόδου ή της επιχείρησης των δυνάμεων επιβολής της τάξης για να ανακτηθεί ο έλεγχος. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, που επικαλέστηκε τις υγειονομικές αρχές, οι τραυματίες είναι περίπου είκοσι.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar, πτήση από το Τελ Αβίβ της ρωσικής εταιρείας Red Wings προσγειώθηκε στη Μαχατσκαλά στις 19:00 (στις 18:00 ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με το ρωσικό ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Sota, επρόκειτο για πτήση τράνζιτ, που θα αναχωρούσε για τη Μόσχα στις 21:00 (20:00).

Δεν είναι σαφές αν το αεροπλάνο έφυγε ή βρίσκεται ακόμη στο ταρμάκ, ή ποια είναι η κατάσταση των επιβατών. Το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό ως την 6η Νοεμβρίου, κατά τη ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Remarkable to see security forces in Russia standing by for so long. By now, according to Baza, police in Makhachkala have chased them off the runway and outside the airport, where they are now protesting. The airport is closed https://t.co/vbLuNCKixhpic.twitter.com/2GViThdUeg