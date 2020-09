Πανικός στο Παρίσι από αεροσκάφος που έσπασε το φράγμα του ήχου - Τι αναφέρει η αστυνομία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Μην μπλοκάρετε τις τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης!», προτρέπει η αστυνομία.

Un bruit trθs important ΰ ιtι entendu ΰ Paris et en rιgion parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son.

Δείτε βίντεο με τον ήχο που προκάλεσε τον συναγερμό, όπως καταγράφηκε σε εν εξελίξει αγώνα του Ρολάν Γκαρός.

Explosion in Paris heard from games at Rolland Garros pic.twitter.com/3eVhSLrXQQ