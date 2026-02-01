Πάνω από 100 νεκροί στο Πακιστάν σε επιθέσεις αυτονομιστών - Real.gr

Τουλάχιστον δεκαοκτώ άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, δεκαπέντε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 92 αντάρτες σκοτώθηκαν σε πολύωρες αλλεπάλληλες επιθέσεις και μάχες αυτονομιστών με τις πακιστανικές δυνάμεις σε διάφορες πόλεις της επαρχίας Μπαλουτσιστάν (νοτιοδυτικά), ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι επιθέσεις που εξαπολύθηκαν χθες καταγράφτηκαν την επομένη της ανακοίνωση του στρατού του Πακιστάν πως σκότωσε δεκάδες–τουλάχιστον 41–αυτονομιστές στην Μπαλουτσιστάν, φτωχή επαρχία η οποία γειτονεύει με το Ιράν και με το Αφγανιστάν, όπου ξεσπούν συχνά αιματηρές ταραχές.

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ εξέφρασε την υποστήριξή του στις ένοπλες δυνάμεις «στον αποφασισμένο αγώνα τους για να υπερασπίσουν τη χώρα» και κατηγόρησε την Ινδία πως παρείχε υποστήριξη στους αυτονομιστές.

«Τρομοκράτες (…) εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις (χθες) το πρωί σε πάνω από 12 τοποθεσίες», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμη πηγή του στον πακιστανικό μηχανισμό ασφαλείας, αναφερόμενη στους αυτονομιστές.

Η πηγή αυτή, η οποία εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, έκανε για «δέκα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας» που βρήκαν τον θάνατο και πολλούς άλλους «που τραυματίστηκαν». Μερικές ώρες αργότερα, ο στρατός αναφέρθηκε σε 15 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν.

Ανάμεσα στους 18 αμάχους νεκρούς ήταν τουλάχιστον τρεις γυναίκες και τρία παιδιά που ανήκαν στην ίδια οικογένεια, σύμφωνα με την πηγή του AFP.

Οι πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν λόγο για τουλάχιστον 92 νεκρούς αυτονομιστές στις επιθέσεις, στις μάχες και στις στρατιωτικές εκκαθαριστικές επιχειρήσεις που ακολούθησαν.

Ο Στρατός Απελευθέρωσης του Μπαλουτσιστάν (BLA), το κυριότερο κίνημα των βελούχων αυτονομιστών, ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις με ανακοίνωσή του.

Τόνισε πως έβαλε στο στόχαστρο εγκαταστάσεις του στρατού και της αστυνομίας κι απέκλεισε δρόμους για να επιβραδύνει την αντίδραση των αρχών. Στις ενέργειες αυτές συμμετείχαν αρκετές γυναίκες που ανήκουν στις τάξεις του, σύμφωνα με το ένοπλο κίνημα. Υποστήριξε πως οι απώλειες στις τάξεις των δυνάμεων ασφαλείας ανήλθαν σε 84.

«Η μια έκρηξη μετά την άλλη»

Στην Κουέτα, πρωτεύουσα της επαρχίας, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως ακούστηκαν αλλεπάλληλες εκρήξεις. Μεγάλη δύναμη αναπτύχθηκε στην πόλη, οι δρόμοι εγκαταλείφθηκαν και καταστήματα έκλεισαν.

«Από το πρωί ακούγεται η μια έκρηξη μετά την άλλη», περιέγραψε ο Άμπντουλ Ουαλί, 38χρονός κάτοικος. Αστυνομικοί «έστρεψαν τα όπλα τους καταπάνω μας και μας είπαν να επιστρέψουμε σπίτι μας», πρόσθεσε ο άνδρας, που ήθελε να διασχίσει την πόλη για να μπορέσει να δει τη μητέρα του, η οποία νοσηλεύεται σε κλινική.

Τα σιδηροδρομικά δρομολόγια ανεστάλησαν στις περιοχές που έγιναν στόχοι, οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και οι οδικές μεταφορές αντιμετώπισαν επίσης προβλήματα.

Στην περιοχή Μαστούγκ, αυτονομιστές απελευθέρωσαν 30 φυλακισμένους, ενώ επιτέθηκαν σε αστυνομικό τμήμα, από όπου άρπαξαν όπλα και πυρομαχικά, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο. Τοπικός αιρετός απήχθη στην περιοχή της Νουσκί, σύμφωνα με τις αρχές στην πόλη.

Ανώτερος αξιωματικός του στρατού επιβεβαίωσε τις «συντονισμένες» επιθέσεις, διαβεβαιώνοντας πως «απέτυχαν» χάρη «στην αποτελεσματική αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας».

Οι βελούχοι αυτονομιστές βάζουν συχνά στο στόχαστρο αντιπροσώπους του κράτους του Πακιστάν και Πακιστανούς από άλλες επαρχίες.

Η επαρχία Μπαλουτσιστάν έγινε θέατρο θεαματικής ομηρίας από αυτονομιστές πολιτών που μετακινούνταν με τρένο τον Μάρτιο του 2025–έλαβε τέλος με δεκάδες νεκρούς.

Για δεκαετίες, οι βελούχοι αυτονομιστές καταγγέλλουν πως ο τόπος τους λεηλατείται από το κεντρικό κράτος. Κατά επίσημα δεδομένα, το 70% των κατοίκων ζει στη φτώχεια, παρά το πλούσιο σε υδρογονάνθρακες υπέδαφος, που εκμεταλλεύονται κυρίως κινεζικές εταιρείες.

Η σύγκρουση αυτή είχε εξαιρετικά βαρύ απολογισμό–πάνω από 1.600 νεκρούς, περίπου οι μισοί εκ των οποίων ήταν στρατιωτικοί και αστυνομικοί–το 2024, σύμφωνα με το κέντρο έρευνας και μελετών για την ασφάλεια με έδρα το Ισλαμαμπάντ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP