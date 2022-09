Πάνω από 22 ώρες η αναμονή για όσους θέλουν να αποτίσουν φόρο τιμής στην Ελισάβετ - Το τελετουργικό της Δευτέρας

Το κοινό μπορεί να αποτίσει φόρο τιμής στην εκλιπούσα βασίλισσα ως τις 06:30 (τοπική ώρα, 08:30 ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας.

Χθες το βράδυ έγινε τη «αγρύπνια των πριγκίπων»: τα τέσσερα παιδιά της Ελισάβετ -- ο βασιλιάς Κάρολος Γ’, η Άννα, ο Άντριου και ο Έντουαρντ-- πήραν θέσεις γύρω από το φέρετρό της, όπως είχαν κάνει και στο Εδιμβούργο.

