Πάνω από 700.000 θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως, ένας άνθρωπος πεθαίνει κάθε 15 δευτερόλεπτα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Σχεδόν 5.900 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε 24 ώρες εξαιτίας της COVID-19 κατά μέσον όρο, κατά τους υπολογισμούς του πρακτορείου, που βασίζονται σε δεδομένα που ανακοίνωσαν οι κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων. Ο αριθμός αυτός ισούται με 247 θανάτους ανά ώρα, ή έναν κάθε 15 δευτερόλεπτα.

Global coronavirus deaths exceed 700,000, one person dies every 15 seconds on average https://t.co/gws5qKPmxlpic.twitter.com/z8gta8kzmU