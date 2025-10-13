Πάνος Ρούτσι: Η απεργία πείνας ήταν απαίτηση να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Για την απεργία πείνας που πραγματοποίησε για 23 μέρες, όσο και για το σχόλιο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σχετικά με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μίλησε ο Πάνος Ρούτσι στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα του ΑΝΤ1.

«Όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ακόμη και η πιο μικρή ελπίδα για δημοκρατία στη χώρα μας έσβησε. Ο πρωθυπουργός φάνηκε φανερά θυμωμένος, και μετά τη δικαίωση μου για το αίτημα για εκταφή επιδόθηκε σε μια ευθεία απάνθρωπη επίθεση εναντίον εμένα, που για 23 ημέρες έκανα απεργία πείνας, δηλαδή εναντίον του συνόλου της κοινωνίας που με στήριξε. Περίμενε να τελειώσω την απεργία μου για να ανακοινώσει αυτό το μέτρο…Θέλει να σβήσει τα ονόματα και να καθαρίσει το τοπίο»

Ο κ. Ρούτσι συμπλήρωσε: «Η απεργία πείνας μου δεν ήταν εκδήλωση, ήταν να απαιτήσω, άδεια για την εκταφή του παιδιού μου για να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου».