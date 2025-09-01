«Πάντα μια δύσκολη ημέρα»: Φόρος τιμής από τον Τσαρλς Σπένσερ στην πριγκίπισσα Νταϊάνα - Real.gr

Ο Τσαρλς Σπένσερ (Charles Spencer), ο μικρότερος αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα, τίμησε τη μνήμη της 28 χρόνια μετά τον τραγικό θάνατό της.

Σε μια κίνηση γεμάτη συμβολισμό, ο κόμης επισκέφθηκε τον τόπο ταφής της αδελφής του, στο ιδιωτικό νησί του οικογενειακού κτήματος ‘Αλθορπ στο Δυτικό Νορθχαμπτονσάιρ. Εκεί, άφησε ένα μπουκέτο λουλούδια τα οποία, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, κόπηκαν από τους κήπους του κτήματος, νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο της ανθοδέσμης – από ροζ και λευκά λουλούδια – και ένα του ιδιωτικού νησιού που έχει ταφεί η Νταϊάνα.

«Πάντα μια δύσκολη ημέρα» έγραψε στη λεζάντα.