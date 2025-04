Πάπας Φραγκίσκος: Χιλιάδες πιστοί σε όλον τον κόσμο θρηνούν τον θάνατο του «ποντίφικα των φτωχών» - Real.gr

Ο θάνατος του πάπα Φραγκίσκου σε ηλικία 88 ετών προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση σε όλον τον κόσμο, που θρηνεί τον Αργεντινό, δημοφιλή ποντίφικα.

Από το Ιράν και τη Γερμανία, μέχρι τις ΗΠΑ, την ΕΕ, τον ΟΗΕ, τον Λίβανο, το Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή, ηγέτες απέτισαν ομόφωνα φόρο τιμής στον κατά κόσμο Χόρχε Μπεργκόλιο.

Κυρίως όμως οι πιστοί ήταν εκείνοι που αισθάνθηκαν βαθύτερα την απώλεια, όπως ο Ιμπραχίμ αλ Ταράζι, ένας Καθολικός από τη Γάζα, που μίλησε για μια «σοκαριστική και σπαρακτική είδηση» για όλους τους χριστιανούς στη Γάζα και την Παλαιστίνη. «Η καρδιά μας ράγισε», είπε.

Στο Μπουένος Άιρες, τη γενέτειρα του Πάπα, ο συνταξιούχος Χουάν Χοσέ Ρόι, 66 ετών, μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο για την αναστάτωση που ένιωσε. «Είναι πολύ σκληρό, επειδή αυτός ο άνθρωπος που νοιαζόταν για τους κατατρεγμένους έφυγε και μας άφησε μόνους. Το μόνο πράγμα που με χαροποιεί είναι ότι μπόρεσε να πει αντίο στον κόσμο χθες, το Πάσχα», είπε.

Muslims in Turkey pray for the soul of Pope Francis: In the Turkish city of Bursa, a local resident distributed lokma (a traditional sweet) in memory of Pope Francis. Passersby who read the sign stopped to offer prayers for him.pic.twitter.com/LXeWqvDfVd

