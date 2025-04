Επίσκεψη Πάπα Φραγκίσκου στην Ελλάδα: Το «Πιστεύω» στα ελληνικά και το «αντίο» με Αριστοτέλη – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 88 ετών, είχε επισκεφθεί δύο φορές την Ελλάδα, το 2016 και το 2021.

Κατά την τελευταία του επίσκεψη στην χώρα μας ο Πάπας Φραγκίσκος λειτούργησε στην κεντρική αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών «Χρήστος Λαμπράκης», όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό όργανο των Βαλκανίων.

Απαγγέλοντας στα ελληνικά το «Πιστεύω», την ομολογία της Πίστεως, ο Πάπας Φραγκίσκος τέλεσε την Θεία Λειτουργία, ενώ απευθυνόμενος στους πιστούς μίλησε για την αξία της ταπεινότητας.

«Αγαπητοί μου, μη φοβάστε τη μικρότητα, διότι το ζήτημα δεν είναι να είμαστε μικροί και ανεπαρκείς, αλλά να ανοιγόμαστε στον Θεό και στους άλλους. Μην φοβάστε τις ξηρασίες, γιατί ο Θεός δεν τις φοβάται».

Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε μιλήσει για την σημασία της μετάνοιας και χρησιμοποίησε μάλιστα την ετυμολογία της, στα ελληνικά.

«Θα μας βοηθήσει η όμορφη γλώσσα σας, τα ελληνικά, με την ετυμολογία του ευαγγελικού ρήματος “μετανοώ”, “μεταστρέφομαι”. Είναι σύνθετο από την πρόθεση “μετά”, που σημαίνει “πέρα” και το ρήμα “νοώ”, που σημαίνει “σκέφτομαι”. Μεταστρέφομαι λοιπόν σημαίνει σκέπτομαι πέρα, πηγαίνω πέρα από τον συνηθισμένο τρόπο σκέψης», είχε πει ο Πάπας Φραγκίσκος.

«Αύριο θα αφήσω την Ελλάδα, αλλά δεν θα σας αφήσω. Θα σας φέρω μαζί μου στην μνήμη και τις προσευχές μου», είχε πει ο Πάπας Φραγκίσκος.

Με ένα ελληνικό απόφθεγμα από τα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη αποχαιρέτισε την Ελλάδα μετά την δεύτερή του επίσκεψη στην χώρα μας ο Πάπας Φραγκίσκος.

«Στην Ελλάδα, υπάρχει ένα διαφωτιστικό ρητό: Ο φίλος είναι άλλος εαυτός. Ναι, οι άλλοι άνθρωποι αποτελούν το μονοπάτι για να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας. Οι καλές αποφάσεις αφορούν πάντα τους άλλους, όχι μόνο τους εαυτούς μας».

