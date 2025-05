Πάπας Λέων ΙΔ’: Πώς εκτιμούν ότι θα είναι ως Ποντίφικας - Ο «μετριοπαθής» Ρόμπερτ Πρέβοστ και η αντιπαράθεση με τον Τζέι Ντι Βανς - Real.gr

Ο καρδινάλιος Ρόμπερτ Πρέβοστ από το Σικάγο των ΗΠΑ, εκλέχθηκε ως ο νέος Πάπας, λαμβάνοντας το όνομα Λέων ο 14ος.

Η εκλογή του σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, καθώς είναι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας στην ιστορία. Ο Πάπας Λέων θεωρείται από πολλούς ως συνεχιστής του έργου του Πάπα Φραγκίσκου.

Δεν ήταν στα φαβορί, έχει υπηρετήσει πολλά χρόνια στο Περού και θεωρείται μετριοπαθής μεν, με προοδευτικές ιδέες δε σε ορισμένα θέματα ενώ έχει αγκαλιάσει ομάδες περιθωριοποιημένων ανθρώπων.

Μιλώντας στους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί χθες στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, έστειλε μήνυμα ειρήνης σε όλο τον κόσμο. Ο 267ος ποντίφικας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ευχαρίστησε στο μήνυμά του τον πάπα Φραγκίσκο και επανέλαβε την έκκληση του προκατόχου του για μια Εκκλησία που «θα αναζητά πάντα την ειρήνη, τη φιλανθρωπία και θα είναι κοντά στους ανθρώπους, ιδίως σε εκείνους που υποφέρουν». Σε μία πρώτη ένδειξη ότι σχεδιάζει να βαδίσειστα ίχνη του προκατόχου του…

Στο πρώτο του μήνυμα από το Βατικανό, αναφέρθηκε στον Πάπα Φραγκίσκο, χαρακτηρίζοντας την ειρήνη ως «ταπεινή και επίμονη» και καλώντας όλους τους πιστούς να ενωθούν υπό το φως του Θεού, ενώ εξέφρασε την επιθυμία του να οικοδομήσει γέφυρες με όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως της προέλευσής τους, και να προωθήσει την ειρηνική συνύπαρξη.

Pope Leo XIV appears on the balcony of St. Peter’s Basilica to greet the faithful for the first time as the 267th Pope. pic.twitter.com/tsA1a0XSOM — Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025

Ποιος είναι ο νέος Πάπας

Ο νέος πάπας Λέων ΙΔ΄, ο πρώτος Αμερικανός που εκλέγεται προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, είναι 69 ετών και κατάγεται από το Σικάγο. Υπηρέτησε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του ως ιεραπόστολος στο Περού και ορίστηκε καρδινάλιος μόλις το 2023. Έχει παραχωρήσει ελάχιστες συνεντεύξεις και σπανίως μιλά δημοσίως.

«Ειρήνη μαζί σας» ήταν το πρώτο μήνυμα που απηύθυνε στο συγκεντρωμένο πλήθος ο κατά κόσμον Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ, μιλώντας σε άπταιστα ιταλικά – αν και με ελαφρώς αμερικάνικη προφορά. Μίλησε επίσης στα ισπανικά, αλλά δεν είπε απολύτως τίποτα στα αγγλικά.

Πριν από το κονκλάβιο, ορισμένοι καρδινάλιοι ζητούσαν να υπάρξει συνέχεια του οράματος του Φραγκίσκου και έκαναν έκκληση για περισσότερες μεταρρυθμίσεις, ωστόσο άλλοι ήθελαν να επιστρέψουν στις παλιές παραδόσεις. Σε αντίθεση με τον Φραγκίσκο, που αγνοούσε πολλές από τις παραδόσεις του αξιώματός του, ο Πρέβοστ φόρεσε τον παραδοσιακό, κόκκινο παπικό χιτώνα πάνω από τα λευκά άμφιά του.

Ο τελευταίος πάπας που επέλεξε το όνομα «Λέων», ο Λέων ΙΓ΄ (1878-1903) ήταν γνωστός γιατί αφιέρωσε το έργο του σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και συχνά του αποδίδεται ότι έθεσε τα θεμέλια για τη σύγχρονη Καθολική Εκκλησία.

Ο Πρέβοστ, που θεωρείται μετριοπαθής και συμφιλιωτικός, ήταν επίσκοπος στο Τσικλάγιο, στο βορειοδυτικό Περού, από το 2015 μέχρι το 2023. Εκείνη τη χρονιά ο Φραγκίσκος τον έφερε στη Ρώμη και τον έκανε επικεφαλής του γραφείου του Βατικανού που επιλέγει ποιοι ιερείς θα υπηρετήσουν ως επίσκοποι σε όλον τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι είχε λόγο στην επιλογή πολλών σημερινών επισκόπων.

Σε μια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το 2023 στο Βατικανό, ο Πρέβοστ είπε: «Το έργο μας είναι να διευρύνουμε τη σκηνή μας και να γνωστοποιήσουμε σε όλους ότι είναι καλοδεχούμενοι στην Εκκλησία».

Ο Λέων ΙΔ΄ είναι ο τέταρτος μη Ιταλός πάπας που εκλέγεται στο αξίωμα από το 1978. Είχαν προηγηθεί ο Πολωνός Ιωάννης Παύλος Β΄ (1978-2005), ο Γερμανός Βενέδικτος ΙΣτ΄ (2005-13) και ο Αργεντινός Φραγκίσκος (2013-25).

Pope Leo XIV embraces each of the Cardinal electors just after he accepts his election to become the 267th Pope. pic.twitter.com/0cP28r7mam — Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025

Η «πρακτική» προσέγγιση του νέου Πάπα

Ο Ρόμπερτ Πρέβοστ, με πτυχίο στα μαθηματικά και εμπειρία στη διοίκηση, είναι γνωστός για την πρακτική του προσέγγιση. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το μαθηματικό του υπόβαθρο θα τον βοηθήσει να «υπολογίσει» σωστά τις επόμενες κινήσεις του και να αποτρέψει τυχόν συγκρούσεις. Η ικανότητά του να συνδυάζει τα επιστημονικά και πνευματικά στοιχεία της ηγεσίας ενδέχεται να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο στη θητεία του.

Η επόμενη ημέρα στην Καθολική Εκκλησία

Ο Πάπας Λέων αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα τη δράση του, με την πρώτη του λειτουργία να προγραμματίζεται για σήμερα Παρασκευή (9/5). Αυτό δείχνει την επιθυμία του να επιταχύνει τη μετάβαση στην ηγεσία και να επικεντρωθεί στις ανάγκες της Εκκλησίας και των πιστών, ενώ παράλληλα προσπαθεί να φέρει καινοτομίες σε καίρια ζητήματα.

Η εκλογή του νέου ποντίφικα, Ρόμπερτ Πρέβοστ, φέρνει έναν νέο αέρα στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, με έναν ηγέτη που συνδυάζει τις παραδόσεις της Εκκλησίας με τις σύγχρονες ανάγκες του κόσμου. Πλέον, καλείται να ισορροπήσει τις διαφορετικές απόψεις μέσα στην Εκκλησία, ενώ παράλληλα να υπερασπιστεί τους αδύναμους και να συνεχίσει το έργο του προκατόχου του, Πάπα Φραγκίσκου.

Οι επικρίσεις

Ο Λέων ο 14ος έχει βρεθεί στο επίκεντρο σοβαρών επικρίσεων για τον χειρισμό υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του στο Αυγουστινιανό Τάγμα και στο Περού. Παρά τη σημαντική θέση του στην Εκκλησία, οι επικριτές του, όπως η οργάνωση SNAP (Δίκτυο Επιζώντων Ιερατικής Κακοποίησης), τον κατηγορούν ότι δεν αντέδρασε με την απαιτούμενη σοβαρότητα στις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση από κληρικούς.

Η αντιπαράθεση με τον Τζέι Ντι Βανς

Ο Πάπας Λέων ο 14ος, πρώην Αμερικανός Καρδινάλιος Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ, είχε απαντήσει τον περασμένο Ιανουάριο σε μια δήλωση του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σχετικά με τη χριστιανική αντίληψη για την αγάπη. Ο Βανς είχε υποστηρίξει ότι κατά τη χριστιανική πίστη, πρέπει να αγαπάμε πρώτα την οικογένειά μας, μετά τον πλησίον μας, την κοινότητά μας, τους συμπολίτες μας και τέλος τον υπόλοιπο κόσμο, τονίζοντας πως η άκρα Αριστερά έχει ανατρέψει αυτή την ιεράρχηση.

Η δήλωση του Βανς προκάλεσε την αντίδραση του τότε Καρδιναλίου Πρεβόστ, ο οποίος αντέτεινε ότι ο Ιησούς δεν μας καλεί να κατηγοριοποιούμε την αγάπη μας για τους άλλους. Ο Πρεβόστ ανέφερε, μέσω των social media, ότι ο Βανς έκανε λάθος, υποστηρίζοντας την καθολική άποψη ότι η αγάπη του Θεού δεν πρέπει να έχει προτεραιότητες ή περιορισμούς.