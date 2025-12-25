Quantcast
Πάπας Λέων στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του - «Πώς να μην θυμηθούμε τις σκηνές της Γάζας;» - Real.gr
Πάπας Λέων στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του – «Πώς να μην θυμηθούμε τις σκηνές της Γάζας;»

14:45, 25/12/2025
«Πώς να μην θυμηθούμε τις σκηνές της Γάζας, οι οποίες εδώ και πολλές εβδομάδες είναι εκτεθειμένες στην βροχή, στον άνεμο και στο κρύο, αλλά και εκείνες τόσων άλλων προσφύγων κάθε ηπείρου και τα σημεία στα οποία βρίσκουν προσωρινή προστασία χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είναι άστεγοι, στις πόλεις μας;» υπογράμμισε ο πάπας Πρέβοστ, απευθυνόμενος στους πιστούς, στην λειτουργία των Χριστουγέννων, στην βασιλική του Αγίου Πέτρου.

«Είναι η σάρκα των άμαχων πληθυσμών, που υπέστησαν τις συνέπειες των πολέμων που ακόμη είναι σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί, με ερείπια και πληγές που παραμένουν ανοικτές. Εύθραυστες είναι και οι ζωές και οι σκέψεις των νέων που υποχρεώθηκαν να ενταχθούν στους στρατούς και, στο μέτωπο του πολέμου, νιώθουν ότι όσα τους ζητούν στερούνται νοήματος και ότι οι πομπώδεις ομιλίες όσων τους στέλνουν να πεθάνουν, είναι γεμάτες ψέματα», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

«Η ανθρώπινη σάρκα ζητά φροντίδα, υποδοχή και αναγνώριση, ψάχνει χέρια ικανά να προσφέρουν τρυφερότητα και μυαλά που να είναι πρόθυμα να δείξουν προσοχή, χρειάζεται καλά λόγια», είπε ο πάπας Λέων, απευθυνόμενος στους καθολικούς πιστούς. Σε όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως, επίσης, έστειλε ένα ακόμη ισχυρότατο μήνυμα: υπογράμμισε με έμφαση πως «όταν η ανάγκη του συνανθρώπου μας καταφέρνει να βρει μια θέση στην καρδιά μας, όταν ο πόνος του άλλου θρυμματίσει όλες μας τις ισχυρότατες βεβαιότητες, τότε ήδη αρχίζει η ειρήνη».

