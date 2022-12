Πάπας Φραγκίσκος: Γιόρτασε τα 86α γενέθλιά του βραβεύοντας τρεις ανθρώπους για το φιλανθρωπικό τους έργο

Η Μητέρα Τερέζα, αυτή η Ινδοαλβανή καθολική μοναχή και ιδρύτρια του τάγματος «Ιεραπόστολοι της Φιλανθρωπίας», που ανέπτυξε πολυετή ανθρωπιστική δράση και ιεραποστολικό έργο, ειδικότερα στην Ινδία, πέθανε το 1997.

WATCH: #BNNVaticanCity Reports.

Pope Francis marked his 86th birthday on Saturday by rewarding three people involved in charity work, including a homeless man who gives other street dwellers part of the alms he receives. #PopeFrancis#VaticanCity#socialpic.twitter.com/tQ6lSam86j