Πάπας Φραγκίσκος: Η συγκίνησή του όταν φωτορεπόρτερ του Reuters του έδειξε βρέφος στη Λαμπεντούζα

Η φωτογραφία, την οποία τράβηξε η Νάρντι την περασμένη εβδομάδα στη Λαμπεντούζα, είναι ένα close-up στα μάτια του Πρινς, ενός νηπίου 18 μηνών που έφτασε μαζί με τη μητέρα του, την Κλοντίν Νσόε, από το Καμερούν, αφού διέπλευσε τη Μεσόγειο.

«Μου έσφιξε το χέρι και κράτησε τη φωτογραφία», είπε η Νάρντι.

Σήμερα, ο Φραγκίσκος καταδίκασε τον «επιθετικό εθνικισμό» και ζήτησε να υπάρξει μια πανευρωπαϊκή απάντηση στο μεταναστευτικό ώστε η Μεσόγειος να μην μετατραπεί η θάλασσα αυτή στο «νεκροταφείο της αξιοπρέπειας μας».

Η Νάρντι είπε ότι μία ημέρα πριν από το ταξίδι στη Μασσαλία τακτοποιούσε το αρχείο της, όπως κάνει συχνά πριν από κάποια αποστολή. «Είδα τη φωτογραφία που τράβηξα στη Λαμπεντούζα και ξαφνικά αισθάνθηκα ότι έπρεπε να την δείξω στον πάπα», εξήγησε.

Pope Francis was moved as he was shown a picture of a migrant child by @Reuters photographer @y_nardi during his flight to a Church conference on Mediterranean issues in Marseilles, France https://t.co/wveDkZKkle