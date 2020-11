Πάπας Φραγκίσκος: Κατανοώ τους ασθενείς στην εντατική με Covid-19 - Τι είπε για την προσωπική του εμπειρία με τον θάνατο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Ιταλικές εφημερίδες δημοσίευσαν σήμερα αποσπάσματα του νέου βιβλίου με τίτλο "Let us Dream: The Path to A Better Future "(Ας ονειρευτούμε: ο δρόμος για ένα καλύτερο μέλλον") πριν από την κυκλοφορία του τον ερχόμενο μήνα.