Παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ, ο Πούτιν αναμένει συνέχιση των παραδόσεων πετρελαίου στην Ινδία - Real.gr

Παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ, ο Πούτιν αναμένει συνέχιση των παραδόσεων πετρελαίου στην Ινδία
Παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ, ο Πούτιν αναμένει συνέχιση των παραδόσεων πετρελαίου στην Ινδία

13:47, 05/12/2025
Παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ, ο Πούτιν αναμένει συνέχιση των παραδόσεων πετρελαίου στην Ινδία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε σήμερα ότι θα συνεχίσει να παραδίδει πετρέλαιο στην Ινδία, παρά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Νέο Δελχί υποστηρίζοντας ότι αυτές οι εισαγωγές χρηματοδοτούν τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία.

«Η Ρωσία είναι ένας αξιόπιστος πάροχος πετρελαίου, αερίου και άνθρακα και όλων όσων χρειάζονται για την ενεργειακή ανάπτυξη της Ινδίας», δήλωσε ο Πούτιν ενώπιον του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε χωρίς διακοπή τις παραδόσεις πετρελαίου για την ραγδαία ανάπτυξη της ινδικής οικονομίας», συνέχισε ενώπιον των δημοσιογράφων έπειτα από συνάντηση με τον οικοδεσπότη του.

Χωρίς να αναφέρεται ρητά στο ρωσικό πετρέλαιο, ο Μόντι ευχαρίστησε από την πλευρά του τον προσκεκλημένο του «για την ακλόνητη υποστήριξή του στην Ινδία», προσθέτοντας πως η «ενεργειακή ασφάλεια είναι ένας σημαντικός και ισχυρός πυλώνας» της σύμπραξής τους.

Εδώ και πολλούς μήνες, η Ινδία δέχεται πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που της προσάπτουν ότι χρηματοδοτεί τη ρωσική πολεμική προσπάθεια στην Ουκρανία συνεχίζοντας να αγοράζει από τη Μόσχα αργό πετρέλαιο.

Στα τέλη Αυγούστου, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε επιπλέον δασμούς 50% στις ινδικές εξαγωγές, εν μέσω διμερών συζητήσεων για την υπογραφή μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου έχει επανειλημμένα δηλώσει έκτοτε ότι ο Μόντι του έχει υποσχεθεί πως θα τερματίσει τις εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 36% του όγκου του πετρελαίου που διυλίζεται στην Ινδία.

Το Νέο Δελχί δεν το έχει επιβεβαιώσει, αλλά έχει μειώσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με την πλατφόρμα εμπορικών πληροφοριών Kpler, ενώ πολλές ινδικές εταιρείες αποφεύγουν να προμηθεύονται πετρέλαιο από τη Μόσχα.

Ο Ναρέντρα Μόντι ξεδίπλωσε το κόκκινο χαλί στον Βλαντίμιρ Πούτιν και πήγε ο ίδιος να τον υποδεχθεί στο αεροδρόμιο του Νέου Δελχί προσφέροντάς του ιδιωτικό δείπνο.

Από την έναρξη της επίσκεψης αυτής, οι δύο ηγέτες έκαναν επίθεση φιλοφρονήσεων και επαίνων για το εξαιρετικό επίπεδο της ιστορικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών.

Πριν από την έναρξη της συνάντησης, ο Μόντι χαρακτήρισε τον προσκεκλημένο του «αληθινό φίλο» και εμφανίστηκε αισιόδοξος σχετικά με μια ειρηνική επίλυση της ρωσοουκρανικής σύγκρουσης. «Οφείλουμε όλοι να ξαναβρούμε τον δρόμο της ειρήνης», επέμεινε.

«Ευχαριστώ για τις προσπάθειές σας με στόχο να εξευρεθεί μια διευθέτηση σε αυτή την κατάσταση», απάντησε ο Πούτιν, πλέκοντας το εγκώμιο των «ιστορικά βαθιών» σχέσεων και της «πολύ μεγάλης εμπιστοσύνης στη στρατιωτική και τεχνική συνεργασία» ανάμεσα στην Ινδία και τη Ρωσία.

Ο Μόντι και ο Πούτιν θέλουν επίσης να εξισορροπήσουν τις εμπορικές τους συναλλαγές—που έφτασαν στο ποσό ρεκόρ 68,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2024-2025— οι οποίες επί του παρόντος ευνοούν σε μεγάλο βαθμό τη Ρωσία.

Μέχρι στιγμής η Ινδία έχει αποφύγει να καταδικάσει ανοικτά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καταφέρνοντας παράλληλα να διατηρήσει τους δεσμούς της με τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Οι δύο χώρες αναμένεται επίσης να επωφεληθούν από την επίσκεψη αυτή προκειμένου να διευρύνουν τη συνεργασία τους στον αμυντικό τομέα.

Αν και η Ινδία έχει στραφεί πρόσφατα σε άλλους προμηθευτές, –μεταξύ των οποίων η Γαλλία– και ευνοεί τα όπλα που παράγει ή ίδια, η Μόσχα παραμένει ένας από τους προτιμώμενους παρόχους εξοπλισμών της.

Αντλώντας διδάγματα από τη στρατιωτική αντιπαράθεση με το Πακιστάν τον Μάιο, το Νέο Δελχί εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά νέων ρωσικών πυραύλων εδάφους-αέρος S-400. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το θέμα θα τεθεί κατά τη διάρκεια της επίσκεψης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο ινδικός Τύπος τόνισε επίσης το ενδιαφέρον του ινδικού στρατού για το ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς Su-57.

Ο Πούτιν αναμένεται να επιστρέψει στη Ρωσία απόψε.

