«Παραδοθείτε ή θα πεθάνετε»: Ανατριχιαστικές επιστολές των Ταλιμπάν σε Αφγανούς που συνεργάστηκαν με Δυτικούς

Μια απ’ αυτές τις επιστολές εκφοβισμού - προσφιλής τακτική των Ταλιμπάν για την εδραίωση της εξουσίας τους - είχε ως αποδέκτη τον Ναζ, έναν 34χρονο πατέρα έξι παιδιών, η κατασκευαστική εταιρεία του οποίου βοήθησε τον βρετανικό στρατό να φτιάξει δρόμους στην επαρχία Χελμάντ του Αφγανιστάν και τον διάδρομο προσγείωσης στο στρατόπεδο ?Bastion. Ο Ναζ είχε ζητήσει άσυλο στη Βρετανία μέσω του προγράμματος μετεγκατάστασης Αφγανών, αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε. «Η επιστολή ήταν επίσημη κι έφερε την σφραγίδα των Ταλιμπάν. Είναι ένα σαφές μήνυμα ότι θέλουν να με σκοτώσουν. Αν παραστώ στο δικαστήριο θα με καταδικάσουν σε θάνατο. Αν δεν το κάνω, θα με σκοτώσουν, γι’ αυτό και κρύβομαι προσπαθώντας να βρω τρόπο να αποδράσω, αλλά χρειάζομαι βοήθεια», λέει στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail.

