Παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό οι τέσσερις Ισραηλινές όμηροι - ΒΙΝΤΕΟ

Χαμάς: Στη δημοσιότητα ο κατάλογος των 200 Παλαιστινίων που θα αφεθούν ελεύθεροι από το Ισραήλ

Η Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τον κατάλογο των 200 Παλαιστίνιων κρατουμένων που αναμένεται να απελευθερωθούν σήμερα από το Ισραήλ σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση τεσσάρων γυναικών μελών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην ισλαμική παλαιστινιακή οργάνωση και το Ισραήλ.

Στους 200 κρατουμένους περιλαμβάνονται έγκλειστοι που βρίσκονται χρόνια στη φυλακή και άλλοι που έχουν καταδικαστεί σε πολυετείς ποινές.

Η Χαμάς ανέφερε πως 70 από τους 200 Παλαιστίνιους κρατούμενους που θα απελευθερωθούν σήμερα από το Ισραήλ θα απελαθούν από τα Παλαιστινιακά Εδάφη, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης.

