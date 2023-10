Παραδόθηκε ο άνδρας που απειλούσε να πυροδοτήσει βόμβα σε πλατεία της Βαρσοβίας

Ένας αστυνομικός είπε νωρίτερα σε δημοσιογράφο του πρακτορείου Reuters να μην πλησιάσει την πλατεία γιατί «υπήρχε βόμβα» όμως ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας που ρωτήθηκε από το πολωνικό πρακτορείο PAP δεν επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας απείλησε να ανατιναχθεί.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Χ διακρίνεται ο δράστης, σκαρφαλωμένος στο μνημείο Σμολένσκ, το οποίο είναι αφιερωμένο στα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας του 2010, όταν σκοτώθηκαν 96 άνθρωποι μεταξύ των οποίων ο τότε πρόεδρος της Πολωνίας Λεχ Κατσίνσκι και η σύζυγός του Μαρία.

Ένας πελάτης στο κοντινό ξενοδοχείο Sofitel, που βλέπει στην πλατεία, είπε ότι τους ζήτησαν να φεύγουν από το κτίριο μόνο από την πίσω πόρτα.

