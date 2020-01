Παραδοχή - σοκ από το Ιράν: Καταρρίψαμε κατά λάθος το ουκρανικό Boeing - Όλες οι αντιδράσεις

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

BREAKING: Iran confirms it — says the Ukrainian Boeing 737 was shot down accidentally by an air defence unit after it flew close to a military site. pic.twitter.com/9GdTWK9fP1

Λίγο νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ εξέφρασε «τη λύπη, τη συγγνώμη και τα συλλυπητήριά του», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ουάσινγκτον φέρει μερίδιο της ευθύνης για την τραγωδία.

«Θλιβερή ημέρα. Προκαταρκτικά αποτελέσματα της εσωτερικής έρευνας των Ενόπλων Δυνάμεων: Ανθρώπινο λάθος σε μια περίοδο κρίσης που προκλήθηκε από τον τυχοδιωκτισμό των ΗΠΑ οδήγησε στην καταστροφή», έγραψε ο Ζαρίφ στο Twitter.

Ο Ιρανός υπουργός αναφερόταν στην ένταση που προκλήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά τον φόνο στις 3 Ιανουαρίου του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί σε αμερικανική επιδρομής στη Βαγδάτη.

Πρώτος ήταν ο ιρανικός στρατός που έκανε λόγο για «ανθρώπινο λάθος», εξηγώντας ότι το ουκρανικό Boeing θεωρήθηκε «εχθρικό αεροσκάφος». «Ο υπεύθυνος» του λάθους αυτού θα λογοδοτήσει «αμέσως» στη δικαιοσύνη, τόνισε ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου του ιρανικού στρατού.

«Εν μέσω μιας κατάστασης κρίσης η πτήση 752 της Ukrainian απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί και την ώρα που έκανε έναν ελιγμό (φάνηκε να πλησιάζει) σε ευαίσθητο στρατιωτικό κέντρο» των Φρουρών της Επανάστασης, αναφερόταν σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο Irna.

«Σε αυτές τις συνθήκες» και έπειτα από «ένα ανθρώπινο λάθος και όχι σκοπίμως το αεροπλάνο επλήγη», πρόσθεσε ο ιρανικός στρατός.

Οι πρόεδροι της Ουκρανίας και του Ιράν θα έχουν τηλεφωνική επικοινωνία αργότερα σήμερα

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιρανό ομόλογό του Χασάν Ροχανί σήμερα μετά την παραδοχή της Τεχεράνης ότι κατέρριψε κατά λάθος ένα επιβατικό ουκρανικό αεροσκάφος, ανακοίνωσε το γραφείο του ουκρανού προέδρου.

