Παραγουάη: Η μεγάλη απόδραση από φυλακή για δεκάδες επικίνδυνους εγκληματίες - Εσκαψαν υπόγεια στοά 26 μέτρων

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Οι περισσότεροι έγκλειστοι που απέδρασαν είναι μέλη της συμμορίας Primeiro Comando da Capital (PCC ή 15.3.3, «Πρώτη διοίκηση της πρωτεύουσας»), της ισχυρότερης στη Βραζιλία, σύμφωνα με τις παραγουανές αρχές.

Επρόκειτο για «μια επιχείρηση που χρειάστηκε πολλές ημέρες» και ήταν πρακτικά «αδύνατον» τα στελέχη του προσωπικού της φυλακής «να μην είχαν συνειδητοποιήσει πως έφευγαν» κακοποιοί, υπογράμμισε η Πέρες, συμπεραίνοντας πως «προφανώς πληρώθηκαν».

Can't but help notice the wine rack to the right in the prison cell #Paraguay investigates mass prison escape in #PedroJuanCaballero#PrisonBreakhttps://t.co/EUv8r0xsVb