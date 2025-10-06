Γαλλία: Παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Σεμπαστιάν Λεκορνί - Real.gr

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί παραιτήθηκε σήμερα, μερικές ώρες μετά τον διορισμό του νέου υπουργικού συμβουλίου του, αφότου σύμμαχοι και εχθροί απείλησαν να ανατρέψουν την κυβέρνησή του.

Η παραίτηση του Λεκορνί υπεβλήθη σε λιγότερο από έναν μήνα μετά τον διορισμό του, ενώ μετά την παραίτηση το χρηματιστήριο του Παρισιού κατρακύλησε κατά 1,7%.

Έπειτα από εβδομάδες διαβουλεύσεων με κόμματα από όλο το πολιτικό φάσμα, ο Λεκορνί, στενός σύμμαχος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν διόρισε χθες, Κυριακή, τους υπουργούς του και το υπουργικό συμβούλιο επρόκειτο να συνεδριάσει για πρώτη φορά σήμερα το απόγευμα.

Όμως η σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου προκάλεσε οργή σε αντιπάλους και συμμάχους, που έκριναν ότι ήταν είτε πολύ είτε όχι αρκετά δεξιό, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το πόσο πολύ θα μπορούσε να διαρκέσει, σε μια περίοδο που η Γαλλία βρίσκεται σε βαθιά πολιτική κρίση με καμία ομάδα να μην διαθέτει πλειοψηφία σε ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Ο Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον Μακρόν σήμερα το πρωί.

“Ο κ. Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος την αποδέχθηκε”, ανέφερε το γραφείο Τύπου του Ελιζέ.

Η γαλλική πολιτική γίνεται όλο και περισσότερο ασταθής μετά την επανεκλογή του Μακρόν το 2022 καθώς κανένα κόμμα ή ομάδα δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές πέρυσι βάθυνε την κρίση οδηγώντας σε ένα ακόμη πιο κατακερματισμένο κοινοβούλιο. Ο Λεκορνί, που διορίστηκε μόλις τον περασμένο μήνα, ήταν ο πέμπτος πρωθυπουργός του Μακρόν μέσα σε δύο χρόνια.