Ουκρανία: Παραιτήθηκε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι εξαιτίας του σκανδάλου διαφθοράς - Real.gr

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι ανακοίνωσε σήμερα ότι ο επικεφαλής του γραφείου του Άντριι Γερμάκ υπέβαλε την παραίτηση του εν μέσω του σκανδάλου διαφθοράς.

Οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας πραγματοποίησαν έρευνα σήμερα το πρωί στην οικία του Γερμάκ.

Ο ίδιος ο Γερμάκ δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις ανακριτικές αρχές.

Ο πανίσχυρος επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, ο οποίος ηγείτο της ομάδας διαπραγματευτών της Ουκρανίας στις αγχώδεις ειρηνευτικές συνομιλίες που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, υπέβαλε σήμερα την παραίτηση του, λίγες ώρες αφότου πράκτορες της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο Άντριι Γερμάκ παραιτήθηκε και ότι θα εξετάσει την αντικατάστασή του αύριο Σάββατο.

Η αποχώρηση του Γερμάκ έρχεται σε μια περίοδο που μια μεγάλη έρευνα για διαφθορά σε υψηλά κυβερνητικά κλιμάκια έχει παγιδεύσει ανώτερους αξιωματούχους, τροφοδοτώντας μια εκτεταμένη δημόσια οργή.

«Η Ρωσία θέλει πολύ η Ουκρανία να κάνει λάθη», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Δεν θα υπάρξουν λάθη από μέρους μας. Το έργο μας συνεχίζεται».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ