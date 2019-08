Παραιτήθηκε η προσωπική βοηθός του Ντόναλντ Τραμπ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, που επικαλείται μη κατονομαζόμενες πηγές, ο Τραμπ έμαθε πως η βοηθός του είχε αναφερθεί στην οικογένειά του και σε ορισμένα θέματα που είχαν σχέση με τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια μιας ανεπίσημης (off the record) συζήτησης με δημοσιογράφους στο Νιου Τζέρσι όπου (ο πρόεδρος) διέμεινε πρόσφατα.