Παραιτήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι μετά το σκάνδαλο συγκάλυψης κακοποίησης παιδιών

«Έχοντας την άδεια της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλιά αποφάσισα να παραιτηθώ» δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι που είναι και ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Η Αγγλικανική Εκκλησία κατηγορείται για συγκάλυψη ενός σκανδάλου που άφησε πάνω από 130 θύματα, κυρίως ανήλικα αγόρια, σωματικής και σεξουαλικής επίθεσης από δικηγόρο που συνδεόταν με την Εκκλησία.

Μεταξύ της δεκαετίας του 1970 και των μέσων της δεκαετίας του 2010, ο Τζον Σμιτ, ένας δικηγόρος που ήταν πρόεδρος μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης που διοργάνωνε με την Εκκλησία της Αγγλίας κατασκηνώσεις και διακοπές, κατηγορήθηκε για κακοποίηση 130 αγοριών και νεαρών ανδρών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια στην Αφρική, ιδίως στη Ζιμπάμπουε και τη Νότια Αφρική, όπου είχε εγκατασταθεί.

Αν και η ηγεσία της Εκκλησίας ενημερώθηκε επίσημα για αυτά τα γεγονότα το 2013, θρησκευτικοί ηγέτες είχαν γνώση από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, αλλά τα κράτησαν κρυφά ως μέρος μιας «εκστρατείας συγκάλυψης», κατέληξε μια έρευνα που είχε αναθέσει η Εκκλησία, σε έκθεση που δημοσιεύτηκε την περασμένη Πέμπτη.

??BREAKING

Justin Welby has resigned!

This comes after multiple bishops, a handful of politicians, and the public have called for his resignation over the Church of England cover up of child abuser, John Smyth, that Welby had knowledge of since 2013. pic.twitter.com/8Usk5qhFxB