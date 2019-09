Παραιτήθηκε ο διευθυντής του MIT έπειτα από τις αποκαλύψεις για τις δωρεές του Τζέφρι Έπσταϊν

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι New York Times και το New Yorker ανέφεραν ότι σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τα μέλη του MIT, ο Ίτο τόνισε ότι: «Μετά από πολλή σκέψη τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες, πιστεύω ότι είναι το καλύτερο να παραιτηθώ αμέσως από διευθυντής του Εργαστηρίου Μέσων Επικοινωνίας και από καθηγητής και εργαζόμενος στο Ινστιτούτο».

Τον περασμένο μήνα ο Ράιφ δήλωσε ότι το MIT θα επανεξετάσει την διαδικασία αποδοχής δωρεών, αφότου έλαβε περίπου 800 χιλιάδες δολάρια από ιδρύματα που ήλεγχε ο Έπσταϊν.

