Παραιτήθηκε ο Μπόρις Τζόνσον: «Eίμαι λυπημένος που αφήνω την καλύτερη δουλειά του κόσμου» - Βίντεο

«Είναι φανερό ότι πρέπει να εκλεγεί νέος ηγέτης και νέος Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ τον κόσμο που μας προτίμησε το 2019. Θα είμαι εδώ μέχρι να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες. Είμαι υπερήφανος για τα κατορθώματα αυτής της κυβέρνησης καθώς είχαμε πολλές προκλήσεις όπως το brexit, την πανδημία, και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα εξακολουθούμε φυσικά να στηρίζουμε τους Ουκρανούς στον δίκαιο αγώνα τους. Φυσικά ευχαριστώ και τους Βρετανούς πολίτες για την τιμή που μου έκαναν να είμαι Πρωθυπουργός τους. Ταξίδεψα σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει να προοδεύει. Είμαι λυπημένος που αφήνω την καλύτερη δουλειά του κόσμου. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου», ανέφερε μεταξύ άλλων.

PM Boris Johnson says the UK will continue to back Ukrainians' fight for freedom "for as long as it takes", as he announces his resignation https://t.co/qiq4yHpPpB pic.twitter.com/92FFHQEmVu

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, το Συντηρητικό Κόμμα (που κυβερνά εδώ και 12 χρόνια τη Βρετανία) θα έχει δύο εβδομάδες ώστε να συλλέξει υποψηφιότητες, να καταλήξει στους δύο επικρατέστερους και να τους θέσει στην επιλογή των μελών των «Τόρις», πριν τη θερινή διακοπή.

Η παραίτηση από την αρχηγία του Συντηρητικού Κόμματος έρχεται ως αποτέλεσμα του σκανδάλου που προκάλεσε η είδηση ότι ο Μπόρις Τζόνσον διόρισε τον βουλευτή Κρις Πίντσερ σε κυβερνητική θέση στη Βουλή των Κοινοτήτων, αν και γνώριζε ότι εις βάρος του εκκρεμούσε έρευνα για σεξουαλική παρενόχληση από το 2019.

Οι συνέπειες ήρθαν με τη μορφή χιονοστιβάδας, καθώς παραιτήθηκαν μέσα σε λίγα 24ωρα τουλάχιστον 60 στελέχη της κυβέρνησης, γεγονός που τον εξώθησε τελικά στην παραίτηση, αν και μέχρι χθες το βράδυ αρνείτο να παραδώσει τα σκήπτρα κόμματος και χώρας.

Ο Μπόρις Τζόνσον φέρεται να ενημέρωσε νωρίτερα την Πέμπτη την βασίλισσα Ελισάβετ για την παραίτησή του.

«Είναι καλό νέο ότι ο κ. Τζόνσον παραιτήθηκε»

«Είναι καλό νέο ότι ο κ. Τζόνσον παραιτήθηκε», σχολίασε ο ηγέτης των Εργατικών, σερ Κιρ Στάρμερ, πριν καν κάνει τις δηλώσεις του ο Μπόρις Τζόνσον.

The Conservatives have overseen 12 years of economic stagnation, declining public services and empty promises.

We don’t need to change the Tory at the top – we need a proper change of government.

We need a fresh start for Britain. pic.twitter.com/uMxRTomXX9