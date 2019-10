Παραιτήθηκε ο Πλάθιντο Ντομίνγκο στη σκιά των κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

"Καθώς θα συνεχίσω να εργάζομαι για να καθαρίσω το όνομά μου, αποφάσισα ότι είναι προς το συμφέρον της Όπερας του Λος Άντζελες να παραιτηθώ από γενικός διευθυντής και να αποσυρθώ από τις μελλοντικές προγραμματισμένες παραστάσεις μου επί του παρόντος", πρόσθεσε.

Opera star Placido Domingo has resigned as general director of the Los Angeles Opera following multiple allegations of sexual harassment reported by the @AP.https://t.co/iYmwj16AbD