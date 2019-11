Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βολιβίας, Έβο Μοράλες

Αργά το βράδυ της Κυριακής τελικά ο Έβο Μοράλες ανακοίνωσε την παραίτησή του, ενώ αμέσως μετά παραιτήθηκε και ο Βολιβιανός αντιπρόεδρος Αλβάρο Μαρσέλο Γκαρσία Λινέρα.

Εν μέσω της συνεχιζόμενης πολιτικής αναταραχής στη χώρα, που προκάλεσε η αντιπολίτευση - η οποία αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της 20ής Οκτωβρίου - κυκλοφόρησαν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι το αεροπλάνο του Μοράλες έχει ζητήσει σχέδιο πτήσης για την Αργεντινή.

His presidential plane is in Chimore and @evoespueblo is in Chapare (~80km from the airport), reports @ATBDigital. #Boliviapic.twitter.com/mLQ15Oe8fd