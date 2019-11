Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βολιβίας Έβο Μοράλες - Ραγδαίες εξελίξεις στη χώρα

πηγή: ant1news.gr/sputniknews.com

Bolivian President Evo Morales calls for new election after deadly protests https://t.co/lfWPrqFi0e pic.twitter.com/r4zEOXO0TO

Είχε προηγηθεί δήλωση του πως προτίθεται να προχωρήσει στη διενέργεια νέων εκλογών, μετά τις κατηγορίες για νοθεία στις κάλπες της 20 ης Οκτωβρίου.

Νωρίτερα, ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Βολιβίας, στρατηγός Ουίλιαμς Κάλιμαν, ζήτησε από τον Πρόεδρο Μοράλες, ο οποίος βρίσκεται εδώ και τρεις εβδομάδες αντιμέτωπος με ένα κύμα διαμαρτυριών για την επανεκλογή του, να παραιτηθεί «για το καλό της Βολιβίας», προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα της χώρας που έχει πληγεί από βίαιες ταραχές από τον Οκτώβριο.

Με την πολιτική κρίση να επιδεινώνεται στη Βολιβία, υπουργοί και βουλευτές, μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, υπέβαλαν σήμερα τις παραιτήσεις τους.

Η ανακοίνωση του 60χρονου ηγέτη, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2006, για τη διεξαγωγή νέων εκλογών, μια πιθανότητα που απέρριπτε έως σήμερα, δεν κατάφερε να φέρει την ηρεμία και οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας συνεχίστηκαν την Κυριακή.

Ο στρατός διέταξε να «διεξαχθούν αεροπορικές και χερσαίες στρατιωτικές επιχειρήσεις για την εξουδετέρωση των ένοπλων ομάδων που ενεργούν εκτός του νόμου», επεσήμανε ο στρατηγός Κάλιμαν.

Έχοντας βρεθεί στο στόχαστρο διαδηλωτών που πυρπόλησαν το σπίτι του στο Ποτόσι, ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Βίκτορ Μπόρντα παραιτήθηκε, ενώ τον μιμήθηκαν άλλοι δέκα βουλευτές.

Λίγο μετά, ο Υπουργός Ορυχείων Σεζάρ Ναβάρο υπέβαλε επίσης την παραίτησή του, λέγοντας ότι θέλει «να προστατεύσει την οικογένειά του» μετά την πυρπόληση της κατοικίας του και την επίθεση που δέχθηκε ο ανιψιός του.

«Η εξέλιξη των γεγονότων αντίκειται των προσωπικών αρχών μου, όπως και των πνευματικών και δημοκρατικών αξιών μου» έγραψε, από την πλευρά του, ο Υπουργός Υδρογονανθράκων Λουίς Αλμπέρτο Σάντσες, στην επιστολή παραίτησής του που εστάλη στον Πρόεδρο και αναρτήθηκε στο Twitter.

Στο κύμα διαμαρτυρίας που συγκλονίζει την χώρα εδώ και τρεις εβδομάδες έχουν χάσει τη ζωή τους τρεις άνθρωποι κι έχουν τραυματιστεί άλλοι 383.

Εν μέσω της συνεχιζόμενης πολιτικής αναταραχής στη χώρα, που προκάλεσε η αντιπολίτευση - η οποία αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της 20ής Οκτωβρίου - κυκλοφόρησαν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι το αεροπλάνο του Μοράλες έχει ζητήσει σχέδιο πτήσης για την Αργεντινή.

His presidential plane is in Chimore and @evoespueblo is in Chapare (~80km from the airport), reports @ATBDigital. #Boliviapic.twitter.com/mLQ15Oe8fd