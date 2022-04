Παράκαμψη 15.000 χλμ. από ρωσικό αεροσκάφος για να παραλάβει τους απελαθέντες διπλωμάτες από την Ελλάδα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η πτήση έφθανε τα 15.163 χλμ., απόσταση «σχεδόν όσο η μεγαλύτερη εμπορική πτήση του κόσμου μεταξύ Σιγκαπούρης και Νέας Υόρκης αυτή τη στιγμή».

Plane sent from Moscow to collect expelled Russian diplomats from Spain, then Greece, was forced to make 15K detour because of EU flight ban—almost as long as world's longest flight between Singapore and New York, according to @flightradar24. https://t.co/lsQrF124pHpic.twitter.com/4gyN1Ihkrr