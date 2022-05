Παράπονα για την παρέμβαση της γερμανικής αστυνομίας να μαζευτεί μια ουκρανική σημαία

«Το Βερολίνο έκανε λάθος, απαγορεύοντας τα ουκρανικά σύμβολα. Είναι βαθύτατα εσφαλμένο να τα εξισώνεις με τα ρωσικά σύμβολα» έγραψε στο Twitter ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας Ντμίτρο Κουλέμπα. «Είναι μια επίθεση εναντίον όλων εκείνων που υπερασπίζονται σήμερα την Ευρώπη και τη Γερμανία απέναντι στη ρωσική επίθεση», πρόσθεσε.

Berlin made a mistake by prohibiting Ukrainian symbols. It’s deeply false to treat them equally with Russian symbols. Taking a Ukrainian flag away from peaceful protestors is an attack on everyone who now defends Europe and Germany from Russian aggression with this flag in hands.